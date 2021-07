Il Napoli pensa al ritorno di Bakayoko in maglia azzurra

Possibile il ritorno di Bakayoko a Napoli

Il Napoli nelle ultime ore ha preso in considerazione il ritorno di Bakayoko in maglia azzurra, dopo che la sua esperienza si è chiusa al termine del prestito. Come riporta il Corriere dello Sport, Spalletti ha chiesto un centrocampista fisico da inserire sulla linea mediana. Il Napoli ci sta pensando, anche se il francese non è in cima alla lista del mercato. Anche i tifosi azzurri non vedrebbero bene un suo ritorno, che in molte occasioni non hanno risparmiato critiche nei suoi confronti.

