Calciomercato – Alex Meret nel mirino dellInter, per il post Handanovic

Calciomercato, Alex Meret nel mirino dell’Inter

Calciomercato Napoli – Alex Meret nel mirino dell’Inter per il post Handanovic. L’errore commesso da Handanovic contro la Juventus ha riaperto la questione portiere in casa Inter. Non era una priorità per i dirigenti nerazzurri, ma il rendimento del capitano interista spingerà Marotta e Ausilio a fare valutazioni approfondite in merito.

Calciomercato Inter, Musso la prima scelta: poi c’è Meret

Il primo nome in lista è Musso e i rapporti con l’Udinese, aperti anche per la trattativa che prosegue per De Paul potrebbero favorire la doppietta. Altrimenti c’è Cragno e con Giulini e il Cagliari ci sarà da riparlare di Nainggolan. Gli outsider invece sono Silvestri dell’Hellas e Meret del Napoli. Questo è quanto riportato daTuttosport.

