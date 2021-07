Giuntoli in contatto con l’agente di Vaclik, può essere il vice di Meret

Giuntoli su Vaclik, può essere lui il vice di Meret

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, il Napoli è sempre sulle tracce del portiere Tomas Vaclik. L’intenzione del club azzurro è quello di affidargli il ruolo di vice Meret, lasciando libero Ospina alleggerendo così il monte ingaggi. L’ex portiere del Siviglia, che arriverebbe a parametro zero, è in attesa di capire la volontà del Napoli che nel frattempo è in continuo contatto con il suo agente.

