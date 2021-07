Emerson Palmieri ha detto si a Spalletti, ora tocca al Napoli affondare il colpo

C’è il si di Emerson Palmieri a Spalletti

Secondo a quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica, Emerson Palmieri avrebbe dato la sua disponibilità al suo trasferimento al Napoli. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Il feeling tra Spalletti ed Emerson Palmieri è alto: è stato proprio il tecnico di Certaldo a lanciarlo alla Roma, quando è ritornato sulla panchina giallorossa. Il binomio potrebbe riproporsi in maglia azzurra e la trattativa decollerà a breve. I fatti: Emerson Palmieri ha deciso di lasciare il Chelsea. Ha avuto poco spazio con Tuchel e vuole tornare in Italia. Ha bisogno di continuità anche in vista del Mondiale in Qatar. Napoli è una piazza gradita: lo ha ribadito proprio a Spalletti“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Giuntoli in contatto con l’agente di Vaclik, può essere il vice di Meret

Il Napoli pensa al ritorno di Bakayoko in maglia azzurra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chi è Jelena Ristic, moglie del campione di tennis Novak Djokovic e madre di Stefan e Tara