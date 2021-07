Di Lorenzo nel mirino dello United, ma il Napoli lo blinda

Manchester United prova l’affondo per Di Lorenzo, ma il Napoli lo blinda.

Le ottime prestazioni di Giovanni Di Lorenzo hanno attirato l’attenzione del Manchester United.

Il percorso intrapreso in Nazionale da Giovanni Di Lorenzo non ha lasciato indifferenti i grandi club. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, il Manchester United sarebbe parecchio interessato al difensore del Napoli, tanto da aver lanciato un’offerta di 20 milioni di euro per accaparrarselo. Il club è fermamente convinto che il giocatore sia adatto al calcio inglese. Dal canto suo, il Napoli, ha messo in chiaro che il calciatore non lascerà la squadra, esercitando l’opzione di rinnovo fino al 2026.

