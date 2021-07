Alvino: “Insigne? Nessuna richiesta d’aumento, c’è cattiva informazione”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Tv, per fare chiarezza sulla situazione contrattuale di Lorenzo Insigne.

Le voci sulla permanenza di Lorenzo Insigne si fanno insistenti, tanto che Alvino decide di fare chiarezza.

Carlo Alvino sottolinea di quanto la situazione contrattuale di Lorenzo Insigne non lasci tranquilli i tifosi e decide di concedere delle delucidazioni in merito: “Per Insigne non c’è mai stata un’offerta al ribasso da parte del Napoli. Io credo che molti stiano diffondendo delle nozioni sbagliate, e così facendo stanno avvelenando il clima. In più, c’è da sottolineare, che da parte del calciatore e del suo entourage non c’è mai stata alcuna richiesta d’aumento multimilionaria. Insigne ha un altro anno di contratto con il Napoli. Il giocatore e la società, di comune accordo, si sono dati appuntamento a fine Europeo per trattare il rinnovo”.

