Clamoroso – Dalla Francia arriva l’offerta per Koulibaly: il PSG pronto a spendere 80 milioni per il difensore del Napoli

Calciomercato Napoli – Il PSG mette sul tavolo ben 80 milioni di euro per il cartellino di Koulibaly

Kalidou Koulibaly si avvicina al Paris Saint-Germain. A dare voce a questa clamorosa notizia è l’autorevole The Telegraph. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, i parigini avrebbero sorpassato il Manchester City, presentando al Napoli una proposta da 75 milioni di sterline, pari a circa 80 milioni di euro. Una cifra che, ovviamente, soddisferebbe in pieno il presidente Aurelio De Laurentiis e permetterebbe al PSG di chiudere in pochi giorni questo ricco affare.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – Il Napoli pensa al norvegese Fredrik Midtsjo. E’ lui l’alternativa a Veretout

Clamoroso – La Roma rischia un clamoroso 3-0 a tavolino! Tutti i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: allerta gialla in 6 regioni