Calciomercato, Napoli su Gollini: la situazione attuale

Calciomercato, il Napoli sarebbe interessato al portiere Pierluigi Gollini.

Il Napoli continua a guardarsi intorno per quanto riguarda il calciomercato. Secondo il quotidiano il Mattino il club azzurro avrebbe messo gli occhi su Pierluigi Gollini.

Ecco quanto riporta il quotidiano campano, spiegando anche la situazione in cui si trova attualmente l’estremo difensore:

“Il Napoli ci sta facendo più di un pensiero, anche perché quello di Gollini sarebbe il profilo ideale per il ruolo di numero 1 azzurro. Il Tottenham non ha esercitato l’opzione di riscatto prevista nella formula del prestito con la quale in estate aveva opzionato il portiere dall’Atalanta. E a questo punto Gollini tornerà alla base, ma con l’intenzione di andare via di nuovo. Il prezzo è presto fatto: 15 milioni di euro. E la formula potrebbe essere variabile. Prestito con diritto di riscatto (come già fatto per questa stagione con il Tottenham), oppure cessione a titolo definitivo. Anche dal punto di vista contrattuale, infatti, il portiere potrebbe firmare un accordo sul milione di euro: in perfetta linea con il monte ingaggi del club di De Laurentiis. Una cosa è certa, Gollini gradirebbe la piazza, l’allenatore e soprattutto la possibilità di rientrare in Italia dopo l’anno passato in Inghilterra.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zielinski vuole il Napoli, la conferma: “Il prossimo anno mi riscatterò”

Salernitana – Missione compiuta, il miracolo è stato completato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Duello a distanza tra Salvini e Letta sul fisco