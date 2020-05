Coronavirus, il Bologna rende noto un probabile caso tra lo staff. Stabiliti allenamenti individuali

Bologna – Alla vigilia dell’incontro che potrebbe portare alla ripresa della Serie A con l’accordo da raggiungere tra le parti chiamate in causa e il Governo, c’è una novità in casa Bologna. Il club emiliano ha annunciato la presenza di un probabile caso di positività al Covid-19 tra i membri dello staff. In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra di Mihajlovic riprenderà gli allenamenti in forma individuale in via precauzionale.

Secondo quanto riportato dal portale Sportmediaset, il gruppo-squadra del Bologna sarà isolato in ritiro, nel caso poi in cui venisse confermata la positività del membro dello staff rossoblù. Un primo passo per capire e/o dimostrare la capacità dei club italiani di gestire l’emergenza in corso, anche qualora si decidesse di ripartire con la Serie A.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Luca: “Campagna di vaccinazione antinfluenzale per la popolazione scolastica”

Boga-Napoli, prima offerta di contratto: il Sassuolo alza le richieste

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Arcuri: ‘Entro fine settembre solo mascherine italiane’