Koulibaly, la radio ufficiale smentisce. Nessuna offerta dal Psg

Koulibaly smentita l’offerta del Psg

Nelle ultime ore, dall’Inghilterra, è rimbalzata al voce di una offerta da 80 milioni di Euro del Psg per Koulibaly. Tale voce, non trova riscontro in Italia tanto da essere smentita da Radio Kiss Kiss Napoli. Diego De Luca, riporta di come non sia pervenuta nessuna offerta al Napoli da parte del Psg per Koulibaly.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Del Genio lancia un monito: “Rigore Juventus? Va memorizzato”

Clamoroso – Dalla Francia arriva l’offerta per Koulibaly: il PSG pronto a spendere 80 milioni per il difensore del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: Gb resta oltre 4000 casi, in arrivo restrizioni