Allan, messaggio commovente della moglie: “Non è un addio, torneremo”

La moglie di Allan sull’addio a Napoli

Dopo la festa per salutare i propri compagni, la famiglia Allan manda un altro segnale d’amore alla città. Questa volta, è la moglie del calciatore verdeoro attraverso i social a scrivere parole bellissime rivole a Napoli :

“Non mi rendevo conto di quanto mi mancherai, finché è arrivato il giorno di salutarci.. Il momento di andare via della città che è stata casa mia per 5 anni. Sono grata a Dio per tutto quello che ho vissuto qui…ado via portando tanti bei momenti nel cuore, amicizie vere e tanti insegnamenti! Quante belle persone ho conosciuto!!! Che esperienza di vita è stata per me. non voglio dire addio, ma un arrivederci… sicuramente ci vediamo tante altre volte”.

