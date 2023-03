Champions, Koulibaly: “Mi auguro di incontrare il Napoli in finale”

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli ed attuale giocatore del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

L’ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato della Champions League ai microfoni di Sky Sport. Il suo Chelsea si è già aggiudicata i quarti di finale battendo il Borussia Dortmund. Anche il Napoli è vicina a tale qualificazione in quanto nel girone di andata ha sconfitto l’Eintracht Francoforte per 0-2.

Il giocatore senegalese afferma che durante questo percorso vorrebbe tanto incontrare il Napoli, specificando però che si augura di incontrarlo più tardi possibile, magari in occasione della finale. Ecco di seguito le sue parole

“Spero di incontrare il Napoli il più lontano possibile magari in finale a Istanbul sarebbe meglio. Sappiamo quanto conti per me ma ora sono concentrato sul Chealsea. Se li incontreremo faremo di tutto per vincere però spero il più lontano possibile perché auguro anche a loro di andare molto avanti e perché no affrontarci in finale.”

Fonte foto: Instagram, @kkoulibaly26

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Incubo Barcellona: la Procura indaga per corruzione e frode sportiva

Juventus – arriva il riscatto per Moise Kean

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Aumentano i femminicidi, in un anno 125 donne uccise