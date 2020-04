Sacchi: ”Il calcio? Non riesco a pensarci. La testa va alla gente che muore”

Sacchi: un conto è rivedere vecchie partite, un conto è ragionare sulla formula migliore di campionato. Non ci riesco

Arrigo Sacchi in occasione del suo 74esimo compleanno ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport ed ha parlato del coronavirus, degli effetti che ha il virus sul calcio e di altro.

“Per fortuna non ho avuto notizia di miei altri giocatori colpiti dal virus. Maldini sta bene. Mi ha telefonato Santi, mio giocatore nell’Atletico Madrid, poi tecnico delle nazionali giovanili: ha perso il padre. Ho sentito Florentino Perez, sta bene. Qui in paese la situazione non è gravissima, ma ho amici in ospedale, qualcuno sta morendo.

È terribile. Molti se ne vanno senza un parente accanto, soli come cani. L’Italia deve ripartire da squadra, senza furbate e interessi di parte, anche se abbiamo l’egoismo nel sangue. Ogni giorno diciamo grazie a medici e infermieri, eroi mandati in guerra quasi disarmati.

Il calcio? Non riesco a pensarci. Un conto è rivedere vecchie partite, un conto è ragionare sulla formula migliore di campionato. Non ci riesco. La testa va alla gente che muore, ai telegiornali sul Coronavirus. Ibrahimovic? Stavolta mi ha sorpreso. Ha dato personalità e coraggio al Milan. E’ stato generoso, ha fatto assist. Ho sempre allenato squadre giovani in carriera e cercavo guide d’esperienza così”. Conclude Sacchi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Taglio stipendi Juventus, emergono ulteriori dubbi

FIFA – Pronto piano Marshall per salvare il calcio

Chiariello:”I calciatori diano un segnale forte, rinunciate agli stipendi”

Il Milan vuole Milik, ecco la richiesta di Adl

Il Napoli cerca un nuovo terzino, ipotesi Kurzawa

Coronavirus, il bollettino delle 18 – Anche oggi più di 800 morti

Gabbiadini: “Sto bene, ho ripreso ad allenarmi: aiuto l’ospedale di Genova”

Ridimensionamento dei fatturati anche per successiva stagione. De Laurentiis lungimirante

Gianfranco Lucariello: “Maradona si sentiva “proprietario” del Napoli”

UFFICIALE – Covid-19, la Bundesliga ha sospeso tutte le partite fino al 30 aprile

CONTENUTI EXTRA

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista Sportivo – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts