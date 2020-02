Calciomercato Napoli: Pezzella obiettivo concreto. Allan dirà addio

Il punto sul mercato tra rinnovi e sondaggi

Nel corso della puntata di Marte Sport Live, è intervenuto il collega Luca Marchetti che ha provato a fare il punto della situazione sul mercatro azzurro. Ecco quanto dichiarato: “Il Napoli non si ferma sul mercato. Dopo avere ingaggiato Petagna e Rrahmani ha messo nel mirino anche Pezzella per la prossima stagione. La dirigenza del club campano farà una sorta di rivoluzione in vista della nuova annata calcistica. Allan è sulla lista dei partenti così come andranno via tanti altri calciatori. Mertens, in questo momento, rifiuta le offerte del Napoli. Per il belga non sono soddisfacenti. Ciò però non significa che abbia intenzione di lasciare la Campania. Vuole un ingaggio importante.Boga, Milenkovic o Pellegrini a Napoli? Il primo è possibile, la trattativa è avviata. Milenkovic è difficile da acquistare, costa 50 milioni. Pellegrini è più vicino alla Juventus”.

