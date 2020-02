Barcellona sempre più nel caos, gravi accuse per la dirigenza

Il club avrebbe pagato per manipolare i social

Ancora caos in casa blaugrana. Dopo le polemica Messi-Abidal e gli infortuni di Suarez, Dembelè e Jordi Alba nuovi problemi all’orizzonte. Secondo quanto rilevato dalla trasmissione radiofonica “Què t’hi jugues” il club avrebbe finanziato la i3 Ventures, società che si occupa della comunicazione sui social che sarebbe in possesso di centianaia di account falsi di facebook e twitter. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, i catalani avrebbero dato mandato a questa società di utilizzare i social per difendere l’operato dell’attuale dirigenza e criticare alcuni personaggi storici del Barcellona tra cui Messi,Guardiola,Xavi e Piquè. Infatti secondo i colleghi spagnoli il campione argentino, sarebbe finito sotto attacco sui social a causa del ritardo del rinnovo del suo contratto. Mentre il centrale difensivo della nazionale spagnola è stato preso di mira per i suoi affari con la Coppa Devis. La i3 Ventures ha risposto a queste accuse tramite un comunicato definendo notizie false quelle diffuse. Molto probabilmente arriverà anche una nota del Barcellona in merito a quanto accaduto, nel tentativo di spiegare come stanno le cose.

