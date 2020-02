Ufficiale: Brescia-Napoli biglietti in vendita. Restrizioni per il settore ospiti

La società lombarda comunica i dettagli e istruzioni i tifosi azzurri

Come da comunicato apparso sul sito ufficiale, il Brescia Calcio informa che dalle ore 16:00 di oggi saranno disponibili i biglietti esclusivamente per il settore ospiti di Brescia – Napoli, in programma per venerdì 21 febbraio alle ore 20:45.

I biglietti si potranno acquistare solo nelle ricevitorie TicketOne al costo di 24 euro. Per poter acquistare il titolo, i residenti nella provincia di Napoli avranno l’obbligo di membership card SSC Napoli.

Ricordiamo anche che sono previsti servizi di scorta, per i tifosi del Napoli, a partire dall’area denominata Ortomercato, verso lo stadio. Per i tifosi che vengono in macchina, pullman o pulmini da 9 posti uscita BRESCIA OVEST ove verranno presi in consegna da personale delle Forze dell’Ordine e scortati presso il parcheggio Ortomercato. Di seguito con appositi autobus navetta verranno condotti all’interno del Settore Ospiti.