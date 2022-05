Corriere dello Sport – L’ultima in azzurro per Ghoulam: domani partirà titolare.

Domani sarà l’ultima partita per Faouzi Ghoulam, nella quale partirà titolare, dopodiché sarà pronto a salutare la squadra:

“Saranno diverse le novità di formazione, Spalletti darà spazio a chi ha giocato meno, in attacco potrebbe rivedersi Petagna – ultima da titolare in campionato il 21 febbraio a Cagliari – dato che Osimhen è tornato ad allenarsi in gruppo solo ieri dopo essere stato vittima di un leggero stato influenzale”.

