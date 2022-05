Corriere dello Sport – Antonin Barak nei piani del Napoli: Giuntoli si cautela in caso di cessioni.

Il Napoli potrebbe essere costretto ad ulteriori addii, oltre a quelli già annunciati, dunque Giuntoli è pronto all’assalto di Antonin Barak.

“In attesa di registrare ed eventualmente prendere in considerazione offerte per Osimhen, Koulibaly e Fabian, il Napoli studia colpi potenziali che soltanto le cessioni sbloccherebbero: se ad esempio uscirà Ruiz, nel mirino dell’Atletico e dello stesso Real, il club azzurro si fionderà su Antonin Barak, ventisettenne del Verona che in dote porterebbe qualità e anche gol”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Esposito: “De Laurentiis sta trattando Bernardeschi”

Calciomercato: il Tottenham si fionda su Zielinski. Ora il Napoli deve rispondere

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Attacco hacker: pm antiterrorismo Roma aprono inchiesta