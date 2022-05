Corriere dello Sport – Sorpresa Berardi: il Napoli pensa al gioiello del Sassuolo.

A Napoli è rivoluzione! Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono impegnati a rinnovare completamente la squadra. La posizione di Matteo Politano non è ancora chiara e la società sta pensando ad un degno sostituto: Domenico Berardi.

“Piace molto Mimmo Berardi, gioiello di un Sassuolo che valuta i suoi uomini proprio come una gioielleria di lusso, nel caso in cui dovesse uscire un esterno (la posizione di Politano non è ancora chiara).”

