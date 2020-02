Floro Flores: ”Farei di tutto per trattenere Mertens a Napoli, è un giocatore che ti cambia la partita”

Floro Flores su Mertens: questi giocatori vanno rispettati, io farei di tutto per farlo restare a Napoli

Antonio Floro Flores, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“Mertens è un giocatore che ti cambia la partita. Questi giocatori così bisognerebbe tenerli, soprattutto se hanno voglia di restare per fare la storia del Napoli. Ieri ha fatto un gol da grande calciatore. Quando si hanno giocatori del genere in squadra le partite possono cambiare all’improvviso perché ti inventa una giocata del genere.

Questi giocatori vanno rispettati, io farei di tutto per farlo restare a Napoli. Attacco Napoli? Il Napoli ha tante alternative. Milik per me è uno dei più forti in Europa. Negli ultimi anni ha sempre avuto un rendimento importante.

Politano e Callejon si divideranno il ruolo, dipende dalla partita che affronterà il Napoli. Finora la squadra s’era persa un po’, la bravura di Gattuso è stata quella di rimetterla insieme, pezzo per pezzo, riportandola sulla giusta linea. Tutti i giocatori adesso sanno che devono allenarsi bene perché quello che è successo ad Allan potrebbe accadere a loro.

Chi sta meglio gioca. Il Napoli negli ultimi tempi prendeva troppi gol quindi la prima cosa da fare era evitare di prendere gol. Il Napoli sta ritrovando compattezza”. Conclude Floro Flores.

