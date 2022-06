Futuro Mario Rui, l’ag. : “Il Napoli vuole tenerlo e lui vuole restare. Solo con un azzurro c’è discordia”

Futuro Mario Rui, le parole dell’agente

Notizie Napoli – Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul furto del proprio assistito ai microfoni di Radio Marte.

Futuro Mario Rui, l'ag.:

Mario Rui? L’anno scorso tutti volevano andasse via da Napoli, anche all’interno del club mi chiedevano di qualche offerta e invece ho insistito affinchè restasse. Ho avuto ragione perchè ha dimostrato di essere un grande giocatore, ha disputato una grande stagione. Mario Rui capitano? Non sempre riesce ad avere nervi saldi. Per me resterà a Napoli. Poi, se dovesse succedere qualcosa, ne parleremo col club. Non ho dubbi, per noi il Napoli vuole tenerlo e lui vuole restare. Poi, se arrivasse la Lazio o un’altra squadra ne parleremo col club e decideremo insieme, ma, al momento, solo con Politano c’è discordia”.

