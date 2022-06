Mercato Napoli, colpo Bernardeschi: cosa pensa Spalletti, le ultime

Mercato Napoli colpo Bernardeschi, le ultime

Mercato Napoli colpo Bernardeschi – Federico Bernardeschi esterno offensivo della Juventus è un obiettivo caldo di mercato del Napoli, ne parla il giornalista Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport :

Mercato Napoli, colpo Bernardeschi

“Bernardeschi è un profilo interessante per il 4-2-3-1 di Spalletti, che non ha mai nascosto il gradimento per il calciatore che ha messo a segno due gol nell’ultima stagione con la Juventus, vessato anche dalla pubalgia a livello fisico. È un affare ancora non chiuso, ma la disponibilità del giocare è stata espressa dal suo agente. Si tratta su di un contratto quadriennale, fermo restando che sugli esterni ha già preso Kvaratskhelia al posto di Insigne.

Politano? Il procuratore ha certificato il poco feeling con Spalletti e non è da escludere l’addio, ma dipenderà dalle cifre a cui il Napoli vorrà trattare una cessione. Il suo addio e l’arrivo di Bernardeschi non influirebbero però sulla trattativa per Gerard Deulofeu”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Politano ha chiesto la cessione: vuole una squadra che gli dia più spazio da titolare

Il diktat di ADL è abbassare gli ingaggi restando competitivi: la cifra risparmiata da gennaio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici