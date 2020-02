Le pagelle – Al Napoli basta un tempo per battere il Brescia. Tre punti pesanti per la rimonta!

Brescia – Napoli 1-2. Insigne e Fabian Ruiz ribaltano il risultato e regalano tre punti d’oro agli azzurri in attesa della gara di Champions League al San Paolo contro il Barcellona

Terza vittoria consecutiva del Napoli, fra Campionato e Coppa, in trasferta e tre punti importanti per recuperare posizioni in classifica, presentarsi nel migliore dei modi e con la giusta condizione psicofisica alla supersfida con il Barcellona. Allo Stadio Rigamonti arrivano altri tre punti d’oro per il Napoli di Gattuso.

Dopo un primo tempo in cui il Brescia erige un muro davanti alla difesa, agendo sporadicamente in contropiede, la squadra azzurra rimonta il goal segnato da Chancellor e ribalta i risultato. La vittoria viene ottenuta dalla compagine partenopea nella ripresa grazie ai gol di Lorenzo Insigne, su calcio di rigore, ed una stupenda realizzazione di Fabian Ruiz.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

Ospina 6 – Incolpevole sul goal del Brescia realizzato di testa da di Chancellor. La compagine guidata da Lopez non impensierisce il portiere azzurro che, comunque, secondo i dettami di Gattuso, partecipa di piede al gioco in fase di prima impostazione e lo fa con sicurezza. Pronto anche nelle uscite durante il finale di gara.

Di Lorenzo 7 – Ritorna il terzino ammirato in tante occasioni. Accompagna l’azione dei compagni con continuità ed efficacia. Sulla fascia destra dialoga bene con Politano e Fabian al quale fornisce il giusto appoggio in occasione della rete realizzata dalla mezzala azzurra. Padrone assoluto della fascia di sua appartenenza, è impeccabile nella fase difensiva.

Manolas 6,5 – Responsabile, insieme a tutta la difesa, sul gol di Chancellor, disputa una buona gara per le puntuali chiusure difensive oltre ad essere pronto nel respingere il pallone in occasione di qualche cross proveniente dalle fasce per opera dei laterali del Brescia.

Maksimovic 6,5 – Anche lui responsabile in parte del goal realizzato dal Brescia, denota sicurezza nelle chiusure, in marcatura e negli interventi di testa. Nel gioco aereo è infallibile.

Mario Rui 6,5 – Bene in difesa, spinge sulla fascia sinistra con continuità. Nel primo tempo non trova giocate efficaci per il muro difensivo eretto dalla squadra lombarda. Viene cercato con continuità dai compagni e lui offre loro un buon appoggio sia in fase propositiva che difensiva dove è da ammirare per la notevole applicazione.

Fabian 7.5 – Inizio gara disputato in sordina, ma con il passare dei minuti e nella ripresa cresce in modo esponenziale facendo la differenza in campo sia a livello di gioco che in fase di conclusione. Segna il goal del 1-2 con un fantastico tiro a giro di sinistro –su suggerimento di Di Lorenzo- e si ripete con una conclusione simile che Joronen, intervenendo prodigiosamente, respinge in angolo.

Demme 6 – Controllo stretto riservato al resista da parte di Lopez. Zmrhal lo segue e lo marca strettamente ad uomo. Con il passare del tempo cresce prendendo le contromisure all’asfissiante marcatura che deve subire. Gioca e si muove, in qualche occasione, senza palla con efficacia.

Dall’85’ Allan sv

Elmas 6 – Bene nel primo tempo, tenta l’inserimento tra le maglie difensive degli avversari ed alcuni suoi dribbling sono di buona fattura. La posizione di Insigne che spesso si accentra, gli consente di tentare qualche buon inserimento a sinistra. Cala nel secondo tempo, prende un cartellino giallo e Gattuso lo sostituisce per prudenza.

(dal 76′ Zielinski sv

Politano 6– Primo tempo anonimo a causa anche dei raddoppi dei difensori del Brescia. Disputa un secondo tempo discreto in entrambe le fasi. Si sovrappone con Di Lorenzo e negli ultimi minuti una sua magistrale giocata stava per permettergli di arrivare solo davanti al portiere avversario.

Mertens 6 – Molta volontà e determinazione nel cercare di raggiungere il record. In difficoltà nel primo tempo, trova nella ripresa anche il tanto agognato goal, ma è in netta posizione di fuorigioco.. Nella secondo tempo si aprono spazi nella compagine bresciana, ma non ne approfitta e Gattuso lo richiama in panchina. La prestazione del belga è comunque sufficiente.

Dal 67′ Milik 6 – Cerca di tenere alta la squadra quando nel finale di gara il Napoli arretra il baricentro per difendere il prezioso risultato.

Insigne 6.5 – Di fatto il capitano azzurro, essendo Demme raddoppiato sistematicamente dagli avversari, diventa il regista della squadra. Nella ripresa guida i compagni verso una rimonta molto importante dimostrando grande vivacità, maturità e lucidità. Realizza il goal del momentaneo pareggio calciando un rigore con freddezza ed in modo perfetto.

Vincenzo Vitiello

