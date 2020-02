Eto’o su Sarri: “Vorrei rivedere lo stesso allenatore di Empoli”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex attaccante Samuel Eto’o ha parlato anche di Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli. Queste le sue dichiarazioni.

“In realtà l’allenatore che ho visto all’Empoli e quello visto al Cheslea e ora con la Juve è molto diverso. Vedevo l’Empoli giocare, quella era una squadra che giocava con personalità, usciva da dietro e anche il portiere giocava con il pallone. Per questo era bellissimo. Oggi non vediamo allenatori come Guardiola che fanno giocare le squadre, magari perdi ma quando una squadra di calcio gioca a calcio, i tifosi si divertono. Oggi guardo la Juve e non so, hanno Ronaldo, il migliore di tutti i tempi, o Dybala che è un altro fenomeno. Però mi piacerebbe rivedere il mister che ho visto all’Empoli, darebbe tanto. Ieri guardavo la partita alla Juve e pensavo manchi qualcosa”.

