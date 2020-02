Napoli, continua il brutto periodo per Koulibaly: neanche convocato con il Barcellona

Continua il brutto periodo che sta attraversando Koulibaly, in balia di un pessimo momento: sia mentale che fisico. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sugli infortunati in casa Napoli, e si è soffermata naturalmente sulla situazione del senegalese.

Intanto Llorente non si è allenato, fermato da un attacco febbrile. Koulibaly, invece, ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Il difensore non sarà nella lista dei convocati. In palestra si è allenato anche Malcuit il cui recupero è ancora lontano.

