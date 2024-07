Il Napoli pensa a Dorgu, ma ci sono altri due club su di lui

Il Napoli starebbe valutando Patrick Dorgu per sostituire Mario Rui, sul difensore del Lecce però ci sarebbero anche due club di Serie A.

Mario Rui potrebbe fare ritorno in Portogallo la prossima stagione, in alternativa il Napoli starebbe pensando al difensore del Lecce Patrick Dorgu. La concorrenza per quest’ultima sarebbe però alta, poiché sarebbe anche nei pensieri di altri due club d Serie A.

Di seguito quanto si legge su Tuttomercatoweb:

“Napoli valuta Patrick Dorgu per la fascia. Il difensore danese del Lecce piace a molti club in Serie A, anche se gli azzurri prima dovranno eventualmente cedere qualcuno sulla fascia sinistra di difesa.

Mario Rui probabilmente tornerà in Portogallo. Le discussioni con i tre club principali – cioè Sporting di Lisbona, Porto e Benfica – vanno avanti da parecchio tempo, anche se per ora non c’è nulla di avanzato. Il suo addio aprirebbe, appunto, alla possibilità di portare Dorgu a Napoli, indipendentemente da Spinazzola. Questo perché Matias Oliveira può agire anche da braccetto nella difesa a tre. Tornando all’esterno del Lecce, la valutazione è comunque abbastanza alta – superiore ai 10 milioni – e ci sono anche Atalanta, in caso di addio di Mitchell Bakker, e Milan, che lo sta seguendo da molto tempo. Nei mesi scorsi si era parlato anche del Bayer Leverkusen, anche se i rossoneri hanno fatto un investimento su Belocian, del Rennes, che può giocare anche come esterno mancino.”

