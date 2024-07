Napoli, Rafa Marin potrebbe essere a Dimaro: due azzurri in uscita

Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato le ultime sul calciomercato del Napoli soffermandosi soprattutto sull’arrivo di Rafa Marin.

Secondo l’odierna edizione de Il Corriere del Mezzogiorno Rafa Marin, difensore che attualmente veste la maglia del Real Madrid, potrebbe presto arrivare a Napoli. Il giocatore potrebbe inoltre essere presente già nel ritiro che si terrà a Dimaro. Il quotidiano aggiunge che Leo Ostigard e Natan Bernardo De Souza sarebbero vicini all’addio al club partenopeo.

Di seguito quanto si legge in merito:

“Il difensore del Real Madrid classe 2002, l’anno scorso in prestito all’Alaves, sarà probabilmente il primo acquisto di questa stagione. Rafa Marin probabilmente ad inizio della settimana prossima farà le visite mediche e si aggregherà per il ritiro di Dimaro. Potrebbe arrivare anche un altro rinforzo in difesa dopo le partenze di Ostigard e Natan che sono in uscita.”

