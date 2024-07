Napoli, quasi tutto fatto per Spinazzola: pochi dettagli da definire

Leonardo Spinazzola sarebbe vicinissimo al Napoli: l’accordo che lo legherà al club sarebbe infatti quasi del tutto definito.

Il Napoli avrebbe quasi trovato il giusto accordo per Leonardo Spinazzola. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione de Il Mattino la distanza tra e parti sarebbe minima.

Di seguito quanto si legge:

“Il Napoli è ad un passo anche dall’acquisto di Leonardo Spinazzola, svincolato da qualche giorno dopo l’esperienza alla Roma. Adesso ci pensa il Napoli che vuole chiudere in poco tempo. In questo momento si ritrova in vacanza in Versilia con la famiglia. Le parti si sono incontrate ed accordate da tempo. Restano dei dettagli minimi da limare, dopo che il club azzurro ha accettato di sottoscrivere con il giocatore un biennale secco a cifre leggermente diverse da quelle percepite con i giallorossi (3 milioni a stagione), ma che potrebbero levitare a seconda di premi ad obiettivi, bonus, presenze e minutaggi.”

