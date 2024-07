Corriere dello Sport – Osimhen, il Psg torna all’assalto: colpo perfetto per Luis Enrique

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Psg per Victor Osimhen. I due centravanti Gonçalo Ramos e Kolo Muani, non convincono Luis Enrique, e dunque, la società torna a pensare al nigeriano che è in uscita dal Napoli.

“Osimhen sarebbe perfetto nelle idee di Luis Enrique e di Luis Campos, che lo conosce sin da quando Victor era un ragazzino. Nel 2019 l’uomo mercato del Psg lo portò al Lilla, dove Osimhen è esploso e si è mostrato in tutto il suo splendore fino all’arrivo del Napoli”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zanoli a un passo dal Genoa: partirà in prestito con opzione di riscatto

L’Inter per Buongiorno avrebbe offerto 20mln più una contropartita

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi