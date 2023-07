Corriere dello Sport – Tre opzioni per Zielinski e Lozano: rinnovo a ribasso, cessione o fuori rosa.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Zielinski e Lozano. Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare: rinnovo, cessione o fuori rosa.

“Anche Zielinski, tatticamente quanto tecnicamente, è uno di quelli che fa la differenza: galleggia tra le linee e detta i cambi di modulo, rifinisce, inventa, strappa e con quel tiro di destro e sinistro potrebbe segnare molto di più: le rispettive situazioni contrattuali – scadenza 2025 e 2024 – sono argomenti primari per il futuro del club e per il presente di Garcia. Inutile girarci intorno. Importante e simile a quella di Zielinski è anche la storia di Lozano: il Chucky sta recuperando dall’infortunio al ginocchio sinistro e come il collega è in scadenza nel 2024. DeLa è stato chiaro con entrambi: o rinnovano al ribasso (guadagneranno rispettivamente 4,8 e 4,5 milioni per l’ultima stagione), o vanno via o rischiano di andare fuori rosa”.

