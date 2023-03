TMW – Maksimovic: “Napoli? Rinnovo pronto, io volevo restare! Saltò tutto per un dettaglio”.

Nikola Maksimovic, attualmente svincolato, è in cerca di una nuova sistemazione e nel contempo ha rilasciato un’intervista dove racconta un retroscena sul suo addio al Napoli. Il giocatore ha dichiarato che non è rimasto in azzurro “per un problema di commissioni”.

Com’è andata?

“Io avevo trovato l’accordo in un pranzo con Giuntoli e Pompilio, ci concedemmo anche un brindisi in quella occasione. Era fatta. Poi due giorni dopo il presidente e il mio procuratore litigarono per la commissione. Un grande dispiacere, io volevo restare…”