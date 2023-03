ESLUSIVA FA – Nel libro dedicato a Kvaratskhelia si parla anche di Napoli, che omaggio alla città

Esclusiva Fa, significativo passaggio su Napoli nel libro dedicato a Kvaratskhelia

Come già anticipato in una nostra esclusiva di qualche giorno fa, è in arrivo entro la fine di maggio un libro dedicato all’attaccante azzurro Khvicha Kvaratskhelia. Grazie all’autore Giorgi Kekelidze e al produttore Berika Shukakidze, si riuscirà a sapere qualcosa in più sula storia di questo ragazzo venuto da lontano che è esploso in maniera esponenziale nel nostro campionato di Serie A. Il libro è intitolato “Kvicha, chiamata stella”, al suo interno ci sarà anche un bellissimo passaggio dove viene descritta anche Napoli. Vi proponiamo il contenuto in anteprima:

“Se sei mai stato a Napoli, assaggerai l’aria e sentirai che il Vesuvio e Pompei sono vicini, che da qualche parte dietro di te il tempo è congelato da secoli e questo ghiaccio è molto adatto per l’aria calda del sud. Bevi del limoncello e cammina la sera sulle colline acciottolate. Queste strade sospese di Napoli sono notevolmente tese come vene, e invece del sangue scorre il calcio nelle vene. Ogni muro ci racconta una storia di calcio e se, dopo millenni, un alieno trova solo questo posto sulla terra, il compito principale delle persone è far rotolare la palla, e Dio sembra un essere umano: Diego Armando. Ci sono anche i semidei, diciamo Insigne, Martens o Cavani, ma è questione di gusti. E nessuno contesta Dio – D10S – è l’unico e indiscutibile. Case piene di palloni sporgono leggermente verso la strada e si chiedono se nei loro cortili si sia insinuato qualche miscredente, qualcuno a cui non piaccia Maradona e che solo le persone in maglia azzurra siano ammesse in paradiso. Se non ti piace il limoncello e continui a guardare, è facile vedere come il numero 77, un ragazzo con un nome e un cognome difficili da pronunciare e un genio facile da capire, scivoli nel pantheon degli immortali. Maradona, splendente dalle vetrine, dai murales e dalle finestre, con il suo solito sorriso, gli occhi acquosi e il georgiano fluente, dice ad alta voce: Benvenuto, Khvicha!”

Estratto dal libro “Khvicha – chiamata stella.”

In foto l’autore Giorgi Kekelidze

