ADL a cena con Manfredi: nuovi progetti per il futuro dello stadio

Secondo le varie indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis è stato avvistato a cena con il sindaco Gaetano Manfredi. A quanto pare, il patron del Napoli, starebbe affrontando la questione dell’impianto di Fuorigrotta.

“De Laurentiis è stato assolto dalla settima sezione penale del tribunale di Napoli dall’accusa di falso uso di fatture per operazioni inesistenti nell’ambito del processo denominato “Fuori Gioco”. Il presidente De Laurentiis che mercoledì è stato al Maradona per monitorare lo stato dei lavori, ieri è stato visto a cena con il sindaco Manfredi. Sicuramente avranno parlato dei progetti futuri per lo stadio“.

