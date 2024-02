Televomero – Modugno: “Calzona se dovesse scegliere? Sicuramente punterebbe su Zielinski”

Il giornalista di Sky, Francesco Modugno, in diretta a ‘Giochiamo d’anticipo’, ha parlato del rapporto di Zielinski con il nuovo allenatore, Calzona: “Calzona se dovesse scegliere un centrocampista, sceglierebbe Zielinski, è il suo calcio, lo conosce, è quello più forte che ha il Napoli. Parliamo di un giocatore top. Calzona fa a modo suo e mette Zielinski? Oggi secondo me ADL direbbe ‘gestiscila tu’. Però chiedo, io Zielinski resto fuori col Barcellona, poi ci sto a Cagliari, ma come ci sto? Non è un discorso di professionalità, ma di emotività…”.

