ESCLUSIV FA – Arriva un libro su Kvaratskhelia, l’uscita è prevista entro la fine di maggio

ESCLUSIV FA, in arrivo un libro dedicato a Kvaratskhelia

Il fenomeno generato intorno a Khvicha Kvaratskhelia sta spopolando sempre di più, tanto che è in arrivo un libro a lui dedicato dal titolo “Kvicha, chiamata stella”. Come raccolto in esclusiva dalla redazione di Forzazzurri.net, l’uscita è prevista entro la fine di maggio e sarà anche tradotto in italiano. L’autore è Giorgi Kekelidze, direttore generale della biblioteca georgiana del parlamento nazionale e autore molto conosciuto in Georgia. Lui stesso era presente all’evento tenutosi a Napoli lo scorso 26 febbraio presso la cooperativa Deladus, dove ha inaugurato l’apertura di una biblioteca georgiana nella nostra città. All’evento era presente anche la giornalista Maka Khachoshvili, che è stata recentemente nostra ospite all’interno di ForzAzzurri Social Club. Il legame tra Napoli e il popolo georgiano è ormai forte, tanto che ad ogni gara sia in trasferta che al Marodona la presenza dei connazionali di Kvaratskhelia è sempre più folta. Il libro sarà pubblicato dalla casa editrice Aletti Editore e stampato da Artanuji Publishing in Georgia. La prefazione sarà a cura di Aka Mkhladze, mentre il redattore è Zviad Kvaratskhelia. La produzione è stata affidata a Berika Shukakidze. Nel progetto del manoscritto, ha partecipato anche il padre dello stesso Kvicha, Badri Kvaratskhelia.

Elio Di Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Impresa Napoli, ma Spalletti non come Sarri: ai tempi c’era la Juve da battere

Kvara è il futuro del Napoli: ADL non ha nessuna intenzione di cederlo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Renzi guarda alle Europee e accelera sul partito unico