Corriere dello Sport – Anguissa ceduto come saldo dal Fulham, a Napoli è diventato una stella.

L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata sul cambiamento di Anguissa, che fino ad adesso è stato autore di un’ottima stagione, e ricorda l’affare fatto dal Napoli: “André Frank Zambo Anguissa arriva in prestito oneroso (500 mila, cosa sono cinquecentomila euro dentro il fantasmagorico mondo del calcio?), con diritto di riscatto fissato a dodici mesi di distanza ed a quindici milioni di euro (e cosa sono quindici milioni di euro in questo spendaccione macro-universo): viene ceduto dal Fulham come uno saldo e trasformato dal Napoli in una stella”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

