Venerato: “Mourinho sulla panchina del Napoli! ADL prende tempo”

Rai – Venerato annuncia: “Mourinho sulla panchina del Napoli! ADL prende tempo”

Il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, in diretta su Rai 2 durante la trasmissione A Tutto Campo, ha svelato un retroscena su Mourinho: “A Napoli è già tempo di guelfi e ghibellini. Il colloquio tra Mendes e De Laurentiis ha infiammato le la piazza, divisa, sull’arrivo del prode Mourinho. 26 titoli in bacheca, ma per molti ormai bollito. Il portoghese prima di accettare il dorato esilio arabo, vorrebbe rilanciarsi nel calcio che conta e Napoli gli appare la piazza ideale.

De Laurentiis ha preso atto della disponibilità del tecnico, ma nel frattempo ha di nuovo sondato Pioli, vecchio pallino sin dai tempi bolognesi. Anche in questo caso, segue dibattito: tifoseria partenopea spaccata. Esiste anche una terza via coraggiosa e lungimirante: riportare a casa lo scugnizzo Palladino. Milan e Roma potrebbero rivolgersi a Conte e Thiago Motta“.

