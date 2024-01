Corriere dello Sport – Sudakov, il Napoli ci sta provando: vale 40mln

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Georgiy Sudakov. Il 21enne centrocampista ha attirato da tempo l’attenzione della Juventus, la quale avrebbe messo in conto di prenderlo in estate. Tuttavia, sembrerebbe che il club azzurro stia provando a battere ogni concorrenza con una maxi-offerta allo Shakhtar Donetsk:

“Il Napoli sta provando anche l’affondo per l’ucraino dell’anno, il gioiello dello Shakhtar di 21 anni che fa impazzire mezza Europa, Juve compresa: Georgiy Sudakov, professione centrocampista di enorme talento. Valore 40 milioni di euro: il Napoli ha provato ad avvicinarsi, ha messo sul piatto una cifra molto vicina a quella richiesta dimostrando un interesse concreto nei confronti del giocatore, ma la risposta per il momento è stata negativa”.

