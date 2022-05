Corbo su Spalletti: “Ingenuo e narcisista: finisce col cercarsi un rivale, ma il belga non lo è”

Corbo su Spalletti

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli , parlando del calcio Napoli.

Corbo:

“Condivido le dichiarazioni di Mertens, purtroppo Spalletti ha commesso l’errore di non mettere nel conto dello scudetto fallito anche i suoi errori. Se il Napoli fa delle figuracce con Empoli e Fiorentina un po’ di colpa sua ci sta o no? Il risultato della sua replica non richiesta a Mertens ha prodotto che ora la gente vede due in un’inutile contrapposizione. Sulla scena ci sono due litiganti, questa è l’ingenuità di questo allenatore narcisista che appare come uno che è in lite con Mertens, mentre il belga non è in lite con lui. Ogni volta Spalletti finisce col cercarsi un rivale, è questo purtroppo il destino che lo perseguita. Lui vuole imporre la sua opinione a tutti, mentre è chiaro che sia sprecata una grande occasione. Se non s’inventa qualcosa De Laurentiis su questa contrapposizione si giocherà per tutta l’estate.

Obiettivo centrato? La Champions è un bel risultato, ma i 70 punti raggiunti sono gli stessi fatti da Gattuso l’anno scorso. Bisognerebbe chiedere scusa a Gattuso che è stato trattato a Napoli, dopo il pareggio col Verona, come l’ultimo allenatore sulla terra.

Chi parla di delusione per lo scudetto è in malafede? Riascoltando le parole di Spalletti vedo un significato diverso, vedo un uomo disperato che difende la sua verità contro quella che incombe su di lui. Il mondo ormai dice che il Napoli ha sprecato l’occasione e lui è l’unico contro a dire che si è raggiunto un grandissimo risultato. Bisogna comprendere anche lo stato d’animo di Spalletti che non era sereno, si è trovato controcorrente ed essendo narcisista è andato in crisi trovando una parola sbagliata. Io gli perdonerei questo errore. Farei una proposta a Spalletti: firma il rinnovo se hai la possibilità di lottare per lo scudetto l’anno prossimo, facendoti dare i mezzi da chi ti ha ingaggiato”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà: “In caso di una mega offerta, Osimhen andrà via”

Calciomercato: filtra ottimismo per il rinnovo di Fabian Ruiz

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La sfida di Petrocelli: “Non mi dimetto. Il mio tweet? Una provocazione, ma ho ragione”