Corriere del Mezzogiorno – Impresa Napoli, ma Spalletti non come Sarri: ai tempi c’era la Juve da battere.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto un paragone tra il Napoli di Sarri e quello di Spalletti: “Spalletti non ha trovato un avversario forte come quella Juventus che Sarri non riuscì a spodestare ma sta facendo un’impresa che entrerà nella storia.