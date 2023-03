Zanetti, Empoli: “Napoli? Vederli dal vivo è tosta, il culmine del progetto tecnico”

Paolo Zanetti sulla stagione del Napoli

Lo scorso 25 febbraio Paolo Zanetti ha visto il suo Empoli battuto in casa dal Napoli di Luciano Spalletti. il tecnico dei toscani, è stato ospite nel salotto di Dazn e nel suo intervento ha elogiato i partenopei.

Queste le sue parole:

“Vederlo dal vivo è tosta. Fanno bene tutte le fasi, non hanno difetti. In preparazione è stato molto difficile, hanno tantissime soluzioni offensive e difensive. Hanno grande condizione fisica e mentalità. Questo fa sì che il Napoli si meriti quello che sta facendo e si candidi per un posto importante in Europa.

La mentalità aggressiva? Questa è la caratteristica anche delle squadre di Guardiola: oltre a un grandissimo possesso, ha una fase difensiva straordinaria. Anche in inferiorità numerica ci venivano a perdere alti. Questo fa parte di una grande consapevolezza che hanno raggiunto. Il progetto tecnico è arrivato al suo culmine.

Differenze tra Inter e Napoli? Quella sera probabilmente abbiamo incontrato un’Inter non al meglio. E noi abbiamo fatto il nostro 110%. Ci sono dei casi in cui bisogna sfruttare l’occasione, ma il Napoli non ce l’ha concesso”.

