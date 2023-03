Meret-Napoli, il futuro è un rebus: Giuntoli si tutela con Vicario

Guglielmo Vicario potrebbe prendere il posto di Alex Maret

La redazione di Onefootball rifeltte su futuro di futuro di Alex Meret. L’ex Udinese è diventato una garanzia tra i pali avendo subito soltanto 15 reti subite e totalizzando 12 clean sheet in 24 partite di campionato ma il suo contratto scade nel 2024 e finora di rinnovo non se ne ancora parlato. In caso di addio del classe 97′ Giuntoli avrebbe già scelto il sostituto: Guglielmo Vicario dell’Empoli. Il suo prezzo si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Fonte foto: Instagram @guglielmovicario

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Napoli-Eintracht, nuovi tagliandi in vendita per le Tribune: i prezzi

Malore per Corrado Ferlaino, ricoverato al Fatebenefratelli: le ultime

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici