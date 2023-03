DI Marzio su Kim: “Il Napoli vuole togliere la clausola”

I top club mettono gli occhi sui top player azzurri e tra i più ricercati c’è Kim Min-Jae. Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato del mercato del Napoli.

Queste le sue parole:

“Per quello che è il mercato Kim e Kvara sono stati pagati pochissimo, sono dei capolavori soprattutto Kvara a 10mln. Non è vero che non lo conosceva nessuno, il Rubin prima della pandemia voleva 30mln ma il Napoli ha continuato a coltivare i rapporti col suo agente.

Pure Olivera è stato un ottimo rinforzo perché c’era solo Mario Rui ed in quel ruolo sta dimostrando che la valutazione è già salita e per ora Raspadori e Simeone hanno sempre risposto presente mentre per Ndombelè è dura dietro quei tre a centrocampo ma quello è un prestito.

Kim ha una clausola a 50mln, quindi il valore è quello anche se il Napoli proverà ad alzarla o eliminarla. Kvara? Se Mudryk è stato pagato 100mln e non si è ancora espresso al meglio…”