Kvara è il futuro del Napoli: ADL non ha nessuna intenzione di cederlo

Khvicha Kvaratskhelia è uno degli elementi fondamentali di questo Napoli, che sta riuscendo in un’impresa memorabile. Secondo il quotidiano, Aurelio De Laurentiis avrebbe chiarito che non ha nessuna intenzione di cedere il georgiano.

“ Kvaratskhelia in questa fase non ha prezzo, è così che rispondono i diretti interessati e gli operatori, ma in attesa dell’estate e delle offerte eventuali che arriveranno a De Laurentiis è possibile dire che il suo cartellino abbia ormai scalato la vetta dei 120 milioni. Da 11,5: +943%, acqua minerale che diventa champagne.

Un acquisto destinato a segnare la storia del calciomercato e una scalata inarrestabile:DeLa non ci pensa, non ha alcuna intenzione di cedere la sua stella dell’Est, ma il mondo del calcio s’interroga. Giustamente. Identico discorso per Osimhen, il centravanti del momento, l’unico in grado di tenere il passo di Haaland: piazza affari del calcio parla di 150 milioni, oltre il doppio del suo valore d’acquisto”.

