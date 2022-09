Carnevali su Raspadori: “Voleva un top club e la Champions”

Giovanni Carnevali ha parlato della cessione di Raspadori

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo ha parlato della cessione di Giacomo Raspadori al Napoli in un’intervista concessa a TMW. Ecco le sue parole:

“Abbiamo ceduto un altro giovane importante come Raspadori, da parte del ragazzo c’era l’ambizione di andare in un grande club, giocare in Champions. Come sempre il Sassuolo, quando si tratta di lavorare su un trasferimento, cerca di trovare un giusto connubio tra le nostre richieste, le proposte dell’altra società e il desiderio del giocatore”.

