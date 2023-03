ADL assolto dall’inchiesta falso in fatture: ecco quando lo ha saputo

Aurelio De Laurentiis può finalmente continuare con i suoi impegni senza troppi pensieri, perché proprio nella giornata di ieri è stato assolto dall’inchiesta di falso in fatture. Qui il commento del quotidiano:

“Il patron azzurro ha appreso la notizia ieri mattina, mentre era allo stadio Maradona, dove sta seguendo i lavori nell’area hospitality in vista di Italia- Inghilterra del 23 marzo. Gliel’ha comunicata l’avvocato Fabio Fulgeri, che lo ha seguito nella vicenda. I fatti contestati risalgono al 2013, quando Calaiò tornò al Napoli per sei mesi dal Siena. A De Laurentiis veniva contestata la fattura del procuratore Calleri: l’agente avrebbe dovuta indirizzarla al giocatore e non alla società, che avrebbe così beneficiato di un’operazione inesistente con il vantaggio fiscale dell’Iva scaricata ( 8 mila euro)”.

