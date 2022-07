Koulibaly-Mertens: futuro in azzurro o fine di un’era?

I tifosi attendono con ansia di scoprire quale sarà la sorte dei due giocatori

Il tormentone del calciomercato azzurro è sempre lo stesso: dove giocheranno Kalidou Koulibaly e Dries Mertens la prossima stagione? Il primo ha ancora un anno di contratto e sta valutando altre opzioni mentre il secondo, vista la scadenza del suo contratto lo scorso 30 giugno, non è più di fatto un giocatore del Napoli ed è quindi libero di scegliere la meta che preferisce, attendendo nel mentre un’ultima chiamata da De Laurentiis.

La situazione Mertens

Su Dries non mancano le contendenti, all’estero una su tutte il Marsiglia dell’ex compagno di squadra Arkadiusz Milik e del neo tecnico dei transalpini Igor Tudor che nella scorsa stagione guidava l’Hellas Verona. In Italia c’è sempre un timido interesse della Lazio dell’ex tecnico azzurro Maurizio Sarri, colui che ha reinventato il modo di giocare del belga rendendolo il miglior marcatore nella storia del Napoli, ma il desiderio Di Ciro è solo uno: rimanere nella città che ama e nel club per il quale ha fatto la storia. Il DS Cristiano Giuntoli, nella conferenza stampa del ritiro a Dimaro ha reso nota l’offerta del club per il giocatore, 2,5 milioni netti che però sono stati rifiutati. Si attende un ultimo rilancio da parte di ADL ma la società è stata chiara, per Dries non si faranno follie.

La situazione Koulibaly

Per Kalidou invece gli scenari sono diversi: rinnovo, addio in estate (a patto che arrivino offerte di almeno 35/40 milioni, la cifra minima ritenuta adeguata dalla società) o addio a zero nel 2023. Barcellona e Chelsea rimangono vigili sul difensore ma da nessuna di queste due sono arrivate offerte concrete. In Serie A ha già chiuso la porta ad un trasferimento alla Juventus e dal Napoli è arrivata una proposta di rinnovo più che allettante: contratto quinquennale a 6 milioni netti all’anno, più un futuro nella dirigenza. Un’offerta che va in contrasto con il dictat societario del ridimensionamento dei costi ma che dimostra una volta per tutte la volontà di trattenere a Napoli uno dei migliori difensori al mondo. Kalidou non ha però ancora dato una risposta e, stando alle parole di Giuntoli, sta prendendo tempo per decidere.

La volontà di Spalletti

“Koulibaly, Mertens (e Fabian) sono i più chiacchierati. Se saranno sereni e motivati il Napoli può andare a disputare partite molto importanti, come lo scorso campionato. La società sta facendo proposte contrattuali importanti, quindi la nostra volontà è che siano giocatori nostri”. Queste le parole di Luciano Spalletti nella conferenza a Dimaro. La volontà del tecnico (che non vuole di certo privarsi dei suoi pezzi pregiati) e del club è quella di trattenere a Napoli questi giocatori, gli sforzi societari ci sono stati e ci saranno, ora la palla passa dalla parte dei giocatori. Restare in azzurro o cercare altre esperienze? Solo il tempo ce lo dirà.

Alessandro Santacroce

