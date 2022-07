SSC Napoli: il report della seduta di allenamento mattutina

La SSC Napoli pubblica il report della seduta mattutina di allenamento a Dimaro.

Questa mattina il Napoli è nuovamente tornato in campo a Dimaro Folgarida e la SSC Napoli ha pubblicato come suo solito il report della seduta di allenamento.

Ecco quanto riportato:

“Allenamento mattutino per il Napoli sul campo di Carciato di Dimaro-Folgarida. Seconda giornata per gli azzurri nel ritiro in Val di Sole. La squadra dopo una prima fase di attivazione tra campo e palestra ha svolto lavoro di potenza aerobica e a chiusura torneo di calcio tennis. Olivera ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Nel pomeriggio la squadra tornerà in campo per la seduta pomeridiana.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti su Politano: “La situazione attuale l’ha creata da solo”

Giuntoli su Fabian Ruiz: “Non abbiamo fatto offerte, lui si guarda intorno”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici