La Gazzetta dello Sport – Koulibaly-Napoli, c’è distanza: a breve l’incontro con ADL.

La permanenza di Kalidou Koulibaly a Napoli è sempre più incerta. Nell’intervista con la sua Nazionale, in merito al suo futuro, non ha mai menzionato il Napoli. L’incertezza del difensore nasce dal rapporto che ha con la città e con la sua gente, dunque ci penserà Fali Ramadani e rimettere le cose a posto. L’obiettivo è non rischiare fraintendimenti o frasi inadeguate in un momento delicato per lui ed i tifosi. A breve potrebbe esserci l’incontro con De Laurentiis, ma senza rinnovo potrebbe aprirsi la pista della cessione.

