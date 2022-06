Koulibaly, c’è il pressing del Barça: il difensore rifiuta il rinnovo con il Napoli

Corriere dello Sport – Koulibaly, c’è il pressing del Barcellona: il difensore rifiuta il rinnovo con il Napoli.

L’indiscrezione del quotidiano non lascia nessuna speranza per il rinnovo di Kalidou Koulibaly con il Napoli. Per il giocatore c’è il forte pressing del Barcellona e gli azzurri per cederlo chiedono 40 milioni di euro:

“Ramadani è stato anche a un passo da De Laurentiis senza però incontrarlo: nel senso che martedì si trovava a Roma per altre questioni di lavoro, ma poi ieri s’è spostato a Milano e a quanto pare oggi lascerà l’Italia. Tutto fermo anche sul fronte rinnovo: il club azzurro ha proposto un quinquennale da 8 milioni lordi a stagioni, a fronte degli oltre 6 netti in busta paga fino al 2023, e Koulibaly ha declinato la proposta”.

